Песков высказался о сроках визита Ким Чен Ына в Россию

Пока рано говорить о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, включая участие в параде Победы 9 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, у северокорейского лидера есть соответствующее приглашение.

Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

22 марта Ким Чен Ын во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР продолжит неизменно поддерживать Россию в проведении военной операции на Украине. Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Корейском полуострове.

Как ранее предполагали сотрудники Национальной разведывательной службы Южной Кореи, лидер КНДР может посетить Россию в первой половине 2025 года. Согласно данным ведомства, такое заявление прозвучало в ходе конфиденциального собрания парламентского комитета по разведке.