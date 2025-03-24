Россия рассматривает переговоры с Дональдом Трампом как отдельную дипломатическую линию, не связанную с украинским конфликтом, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных российских дипломатов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Никонов отметил, что переговоры между Трампом и Путиным направлены на разработку «двусторонней повестки», которая не включает в себя вопросы, связанные с Украиной. Он добавил, что тема Незалежной продолжает идти своим путём, и военные действия продолжаются. По его словам, для Путина отношения с США важнее, чем вопрос Украины.

Российский эксперт по международным отношениям Александр Дынкин подчеркнул, что России особенно важно добиться от США разрешения на экспорт запасных частей для американских самолётов и восстановления прямых рейсов в Москву.

Россия, в свою очередь, готова разрешить американским авиакомпаниям использовать воздушное пространство над Сибирью, что было невозможно с 2022 года. Также рассматривается возможность исключения США из списка «недружественных стран», что откроет американским компаниям доступ к российскому рынку.

Что касается украинского конфликта, то, как отметил директор Института мировой экономики и международных отношений Фёдор Войтоловский, Россия намерена выработать «дорожную карту» для более масштабного соглашения, прежде чем согласится на прекращение огня. Войтоловский также заявил, что Россия могла бы согласиться на ввод миротворческих сил ООН на Украину при условии, что в их состав не войдут войска стран НАТО.

По мнению Войтоловского, для России долгосрочные перспективы важнее, чем краткосрочное прекращение огня. Он предположил, что можно выработать такую модель, которая позволит России и США, а также России и НАТО сосуществовать, не нарушая интересов друг друга. Войтоловский является членом консультативных советов при МИД и Совете безопасности РФ.

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Что касается Украины, то, по мнению аналитиков The New York Times, Владимир Путин не демонстрирует признаков отказа от своих ключевых целей: гарантии того, что Украина не станет частью НАТО, ограничения для её вооружённых сил, а также некоторое влияние на внутреннюю политику Украины. Как отмечается в статье, Кремль, похоже, решительно настроен извлечь как можно больше выгоды из стремления Трампа заключить мирное соглашение по Украине, даже если это замедляет процесс переговоров. Для Москвы улучшение отношений с Вашингтоном представляется важным как с экономической, так и с геополитической точки зрения, и этого можно достичь.