ТАСС: совместное заявление России и США по переговорам в Эр-Рияде будет 25 марта

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Россия и США согласовали текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Стало известно, когда опубликуют заявление России и США по переговорам в Эр-Рияде
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Документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта.

В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, которые касались украинского кризиса. Разговор проходил в закрытом формате и продлился больше 10 часов. Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который возглавляет российскую делегацию, у сторон переговоров присутствует взаимопонимание.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в первую очередь переговоры касались безопасности судоходства в Черном море.

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