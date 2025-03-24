В Кремле рассказали о личном подарке Путина для Трампа

Президент России Владимир Путин действительно сделал подарок американскому лидеру Дональду Трампу, но это был личный дар и подробностей Кремль не раскрывает. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал у известного российского художника портрет Трампа и попросил его передать картину главе США. Он уточнил, что политик «был по-настоящему тронут».

«Единственное, что я вам могу сказать, что это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», - пояснил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, так как подарок был личным, в Кремле «не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию».

«Ну, если президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», - добавил Песков.

Уиткофф заявил, что передал Трампу его портрет в подарок от Путина

Известный художник Никас Сафронов заявил ранее, что портрет Трампа является уникальным произведением искусства. Академик РАХ отметил, что в России много талантливых людей, и обычно мастера не раскрывают информацию о своих работах и не уточняют, для кого они были созданы.