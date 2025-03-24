Песков раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Риаде

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах 24 марта Россия и США в первую очередь будут обсуждать безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Новый раунд переговоров России и США начался в Эр-Рияде 24 марта. Встреча проходит в закрытом режиме.

«Мы исходим из того, что сегодня в повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», - сообщил Песков.

Представитель Кремля указал, что президенту РФ Владимиру Путину «незамедлительно» доложат об итогах консультаций в Эр-Рияде. Также Песков отметил в комментарии ТАСС, что у России и США есть общее желание урегулировать ситуацию на Украине, но сторонам предстоит разрешить еще множество «технических вопросов». 

«В целом, конечно же, предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием», - заключил Песков.

Российская делегация прибыла на место переговоров с США

Ранее сообщалось, что встреча 24 марта будет представлять собой переговоры экспертных групп. Российскую группу возглавили советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепа США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника президента США Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолтца. 

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций США и Украины. Участвовавший в переговорах министр обороны Украины Рустем Умеров назвал встречу продуктивной. Он сообщил, что стороны обсудили «ключевые моменты, включая энергетику».

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