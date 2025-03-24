Появилось видео прибытия российской делегации на переговоры в Эр-Рияде

МИД России опубликовал кадры прибытия российской делегации на место переговоров с представителями США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Переговоры проходят в эти минуты. Российскую делегацию представляют глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее Карсин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что Москва надеется на решение хотя бы одного вопроса в ходе встречи и рассчитывает достичь продвижения вперед.