Россия и США могут договориться о прекращении боевых действий на Украине к Пасхе, заявила «Ридусу» депутат Госдумы Светлана Журова. Она уточнила, что месяца вполне достаточно для согласования различных вопросов касаемо урегулирования украинского конфликта.

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Это объективные сроки, за которые можно достичь юридического понимания ситуации, — подчеркнула Журова.

Народный избранник отметила, что России и Штатам необходимо согласовать ряд технических и экономических вопросов. По ее словам, они «всегда требуют времени».

Администрация американского президента Дональда Трампа ранее заявила о намерении добиться прекращения огня на Украине к Пасхе. В этом году католики и православные будут отмечать Пасху в один день — 20 апреля.

Военный аналитик Скотт Риттер ранее заявил, что Украина не собирается соблюдать прекращение огня. По его мнению, действия Киева противоречат заявлениям о поддержке урегулирования конфликта.