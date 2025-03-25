Раскрыты впечатления российской делегации от переговоров с США

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В ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог. Об этом заявил сенатор Григорий Карасин, передает ТАСС.

Раскрыты впечатления российской делегации от переговоров с США
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«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно», — отметил представитель России.

Карасин подчеркнул, что российско-американские переговоры продолжатся и к ним подключатся ООН и ряд других стран. Кроме того, он указал на конструктивный тон нынешней правящей в США президентской администрации.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Россия и США опубликуют совместное заявление об итогах переговоров в Эр-Рияде в 11:00 по московскому времени. Уточняется, что о дате публикации также была проинформирована и украинская сторона. Кроме того, по данным источников телеканала, представители США довольны переговорами и ожидают позитивное заявление по итогам состоявшейся встречи.

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