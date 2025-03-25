Раскрыты впечатления российской делегации от переговоров с США

В ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог. Об этом заявил сенатор Григорий Карасин, передает ТАСС.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно», — отметил представитель России.

Карасин подчеркнул, что российско-американские переговоры продолжатся и к ним подключатся ООН и ряд других стран. Кроме того, он указал на конструктивный тон нынешней правящей в США президентской администрации.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Россия и США опубликуют совместное заявление об итогах переговоров в Эр-Рияде в 11:00 по московскому времени. Уточняется, что о дате публикации также была проинформирована и украинская сторона. Кроме того, по данным источников телеканала, представители США довольны переговорами и ожидают позитивное заявление по итогам состоявшейся встречи.