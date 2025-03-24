Стало известно, когда начнется встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде

Переговоры делегаций России и США начнутся в Эр-Рияде в 10:00 по московскому времени в понедельник, 24 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентства, встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возглавят экспертную делегацию России на переговорах 24 марта.

Сообщалось, что экспертные группы займутся украинским урегулированием и проработкой инициативы о безопасности в Черном море. В состав американской делегации войдут директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника президента США Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций США и Украины. Участвовавший в переговорах министр обороны Украины Рустем Умеров назвал встречу продуктивной. Он сообщил, что стороны обсудили «ключевые моменты, включая энергетику».