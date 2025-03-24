В МИД России объяснили атаку ВСУ на Ростовскую область

Власти Украины пытаются создать негативный фон вокруг начавшихся в Эр-Рияде переговоров по урегулированию атаками на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что регион в ночь на 24 марта подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную воздушную атаку. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании», — заявил Мирошник.

По словам посла, реальные действия ВСУ «лучше любых слов» показывают истинные намерения Киева. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский произносит фразы, которые хочет слышать Вашингтон, однако на поле боя украинская сторона демонстрирует «иные подходы».

До этого Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА.