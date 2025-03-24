Стратегия развития регионов России нацелена на повышение качества жизни людей

Правительство России утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2030 года и готовит план мероприятий по ее реализации. Принятый документ нацелен на решение целого ряда ключевых задач, включая поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населенных пунктов, транспортной, социальной инфраструктуры и др. Итогом такой работы должно стать улучшение качества жизни людей во всех регионах страны.

Точки опоры

Год назад в ходе стратегической сессии, посвященной пространственному развитию страны, председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал одной из первоочередных задач сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди субъектов РФ. "Для этого нужно сформировать соответствующие центры роста в регионах с учетом их потенциала - сельскохозяйственного, промышленного, логистического, обеспечить приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест", - сказал премьер-министр.

Новая стратегия в полной мере отражает такой подход. Одно из ее новшеств - создание единого перечня опорных населенных пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей развития, определенных майским указом президента России 2024 года. В перечень вошли 2160 больших и малых городов, а также сельских поселений.

"В едином перечне соединены населенные пункты двух типов: около 1550 локальных центров, выполняющих функции опорных населенных пунктов для прилегающих территорий, и примерно 610 населенных пунктов, являющихся опорными во всероссийском масштабе: крупнейшие центры экономического развития, включая ядра городских агломераций, места реализации крупных инвестиционных проектов, населенные пункты, имеющие стратегическое значение (порты, приграничные города, центры ОПК и т. п.)", - рассказал "РГ" генеральный директор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.

По его словам, развитие локальных центров (малые города, поселки городского типа и крупные села) должно улучшить доступность социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры для жителей как самого центра, так и ближайших населенных пунктов. "Тем самым повысится качество жизни на этих территориях и снизятся стимулы к миграции с таких территорий", - отметил эксперт.

В приоритете - качество

Стратегия предполагает, что уровень качества городской среды в опорных населенных пунктах вырастет на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036-му. Это новый индикатор, пришедший на смену индексу качества городской среды, рассказал Александр Пузанов. "Новый показатель более сфокусирован в сравнении с предыдущим и оценивает результаты реализации конкретных мероприятий по улучшению различных видов инфраструктуры", - пояснил он.

"Повышение качества городской среды предусматривает комплексное развитие транспорта, инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры и спорта, поддержку основных инвестиционных проектов, которые реализуются в городах и создают новые рабочие места, - пояснил "РГ" директор центра моделирования социально-экономического развития Центра стратегических разработок Никита Кузмичев. - Приоритет финансирования инфраструктуры в них позволит наиболее рационально использовать ограниченные ресурсы для повышения качества жизни в стране в целом, сократит отток из малых городов и сел".

Ключевыми точками роста должны стать города с населением от 100 тысяч человек, рассказал "РГ" профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким. "Именно такие населенные пункты, по данным исследований, способны обеспечить самодостаточность и развитие прилегающих территорий. Однако в России сеть таких городов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, сильно разрежена, - отметил эксперт. - Решить проблему поможет "сжатие пространства" - сокращение времени на перемещение между городами за счет развития транспортных магистралей - путь, по которому успешно идет Китай. Строительство скоростных железных и автомобильных дорог позволяет связать удаленные регионы, стимулировать маятниковую миграцию и повысить доступность услуг".

Стратегия пространственного развития как раз предполагает повышение мобильности населения. "Приоритеты развития транспортной инфраструктуры включают улучшение доступности опорных населенных пунктов для жителей прилегающих территорий, обеспечение круглогодичного сообщения с удаленными территориями Сибири, Арктики и Дальнего Востока (в том числе за счет льготных условий межрегиональных и внутрирегиональных авиаперелетов), развитие пригородных перевозок в агломерациях, строительство высокоскоростных железных и автомобильных дорог", - отметил Никита Кузмичев.

Уровень качества городской среды в опорных населенных пунктах должен вырасти на 30 процентов

По его словам, эти приоритеты уже интегрируются в Транспортную стратегию РФ и госпрограмму "Развитие транспортной системы", а значит, повлияют на распределение средств федерального бюджета по территориям.

Уравнять зарплаты

Один из целевых ориентиров новой стратегии - сокращение разницы в уровне среднедушевых денежных доходов населения между 10 лидирующими и 10 отстающими по этому показателю регионами. Если в 2023 году это расхождение составляло 2,3 раза, то к 2030-му оно должно уменьшиться до 2,11, а к 2036-му - до 1,88. Также предполагается сократить разницу в уровнях бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

"Снижение различий между регионами с высоким и низким уровнем бюджетной обеспеченности напрямую связано с работой федеральных властей - с логикой и географией предоставления дотаций на выравнивание и целевых межбюджетных трансфертов. Кроме того, в пользу регионов с невысоким уровнем социально-экономического развития направлены и другие инструменты, в частности индивидуальные программы развития", - рассказал "РГ" директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

Но не только эти меры, по мнению эксперта, обеспечат улучшение качества жизни и рост доходов населения. Должны работать и другие факторы - рост заработных плат в условиях кадрового дефицита, действия бизнеса, усилия региональных и муниципальных властей.

Предполагается также устранить и цифровое неравенство субъектов Российской Федерации, развивая информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Реализация стратегии позволит к 2030 году обеспечить 97 процентов домохозяйств высокоскоростным интернетом (в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"). Это, по мнению Михаила Акима, позволит сократить миграцию молодежи из малых городов за счет повышения качества жизни и создания новых рабочих мест.

Таким образом, стратегия пространственного развития учитывает вызовы, связанные с демографией, геополитикой и необходимостью технологического прорыва, отметил эксперт. "Среди ключевых задач - развитие инфраструктуры (транспортной, цифровой, энергетической), стимулирование инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, а также повышение доступности образования и медицины. Особый акцент сделан на "умной специализации" регионов: которой может стать, например, туризм на Кавказе и на Байкале, ИТ-кластеры в Татарстане и Новосибирске", - рассказал Михаил Аким.

Восточный вектор

Заметное место в новой стратегии занимает развитие Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны России. Одна из задач - не допустить уменьшения численности жителей в этих регионах, а, возможно, и приумножить ее.

Развитие Сибири, Арктики и Дальнего Востока стало особенно актуальным в 2022 году, когда логистические цепочки и торговые связи нашей страны начали массово перестраиваться на восток, отметил Никита Кузмичев. "Здесь запланирована реализация более 700 крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 40 триллионов рублей с созданием до полумиллиона новых рабочих мест, - пояснил он. - В стратегии определены приоритетные направления развития Сибири, Дальнего Востока и Арктики, включая снятие инфраструктурных ограничений для реализации инвестпроектов и активизации межрегиональных и внешнеторговых связей, создание производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью, развитие туризма, реализацию научно-технического потенциала".

В конечном счете все это должно переломить ситуацию с оттоком населения, считает Никита Кузмичев.

6 млрд рублей получит каждый регион России, включенный в индивидуальную программу социально-экономического развития до 2030 года

Еще одна мера, которая должна помочь в решении этой задачи, - активизация строительства жилья в Сибири и на Дальнем Востоке. Стратегия пространственного развития предполагает увеличение доли вводимых там жилых домов в общих объемах по России.

Это может стать важным шагом для сохранения и увеличения численности населения в этих регионах, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир Каплинский. Для активизации строительства, по его словам, необходима поддержка государства, например финансирование и субсидирование возведения жилья. Это могут быть гранты, льготные ипотечные программы, налоговые льготы для застройщиков и покупателей недвижимости.

"Но одних государственных денег не хватит, нужно создавать благоприятные условия для частных инвесторов, включая снижение бюрократических барьеров и упрощение процедур получения разрешений на строительство. Это может привлечь больше капитала в регион", - сказал "РГ" эксперт.

Стратегия пространственного развития предполагает дальнейшую интеграцию новых регионов России в общую экономическую структуру страны

По словам Владимира Каплинского, строительство жилья должно сопровождаться развитием транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры. Кроме того, стимулировать приток людей может запуск программ переселения с финансовой поддержкой и льготами для желающих переехать в дальневосточные регионы, а также поддержка молодых специалистов в виде программ обучения и трудоустройства.

Равные возможности

Что касается новых регионов России, то стратегия пространственного развития предполагает их дальнейшую интеграцию в общую экономическую структуру страны, создание к 2028 году единого экономического пространства Приазовья за счет повышения транспортной связанности Крыма и Севастополя с новыми регионами, а также с Краснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Стратегия пространственного развития - это не только ответ на текущие вызовы, но и долгосрочный план преодоления многовековых дисбалансов, считает Михаил Аким. "Ее успех зависит от эффективного распределения ресурсов и контроля за исполнением проектов. Ключевым риском можно назвать опасность неравномерного финансирования малых населенных пунктов. Однако если документ будет выполнен, Россия сможет преодолеть многовековую проблему "двух столиц", обеспечив гражданам равные возможности в любом уголке страны", - подытожил эксперт.