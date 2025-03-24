Миронов предложил ввести новую меру поддержки молодых родителей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение министру труда страны Антону Котякову с предложением предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорождённым.

Отмечается, что речь идёт о семьях, в которых первый ребёнок был рождён матерью в возрасте до 23 лет.

«Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребёнком в первый год его жизни», — передаёт РИА Новости.

По словам Миронова, предоставление набора позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития в грудном возрасте.

Ранее он также заявил о необходимости обеспечить в заведениях общепита условия для кормления грудью.

Также первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пояснила в беседе с RT проект о выходе в декрет на ранних сроках.