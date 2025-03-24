Песков: РФ и США не намерены подписывать документы по итогам консультаций

Экспертные группы РФ и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких документов не планируется", - ответил он на соответствующий вопрос.

Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основной темой консультаций заявлено возобновление черноморской зерновой инициативы. Таких договоренностей достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.