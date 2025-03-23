Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США

Российская делегация прибыла в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы принять участие в консультациях экспертных групп России и США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников встречи главу комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.

«Делегация прибыла в Эр-Рияд», — сказал российский сенатор.

По его словам, переговоры между делегациями начнутся утром в понедельник, 24 сентября. Встреча представителей России и США, которые 24 марта проведут переговоры в Эр-Рияде, состоится в гостинице The Ritz-Carlton. Российскую делегацию возглавят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон проведет «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде.

До этого помощник президента США по Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновления по нему торговых перевозок.