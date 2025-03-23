Соединенные Штаты не планируют «совсем бросать» Украину, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Задача Вашингтона, уточнил он, состоит в том, чтобы принудить Киев к мирным переговорам.

Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что провел консультации с европейскими руководителями. В ходе встреч он попросил собеседников перестать настраивать Зеленского против мирного урегулирования.

«США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее — или заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование», — разъяснил Пушков.

Сенатор заметил, что США, если судить по словам Уиткоффа, не желают, чтобы Украина втянула Соединенные Штаты в третью мировую войну. Он добавил, что это и есть «главная мотивация так называемого плана [президента США Дональда] Трампа».

Уиткофф сделал заявление об украинском конфликте

Вашингтон нацелен на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля, отметил Пушков.

Ранее сенатор сообщил, что отношение США к событиям на Украине постепенно меняется: американское общество начинает осознавать правду о государственном перевороте в 2014 году.