Заявления украинских официальных лиц о том, что Россия обстреляла свои же энергообъекты, являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет Ura.ru.

Представитель Кремля заметил, что ВСУ, несмотря на договоренности с США, продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре.

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«Вы видели кадры горящих трубопроводов. Мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдное совершенно заявление»,— отметил Песков.

Цена слова Владимира Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость его слов, констатировал пресс-секретарь.