Кремль считает позитивной смену риторики США

Вашингтон кардинально сменил риторику с приходом нового президента США Дональда Трампа и его команды, и новый подход Москве импонирует гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Новая администрация, очевидно, имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация [Джо] Байдена, - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Такая тональность импонирует нам гораздо больше".

Песков напомнил, что новая администрация США говорит о мире, о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем.