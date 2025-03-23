Кремль считает позитивной смену риторики США
Вашингтон кардинально сменил риторику с приходом нового президента США Дональда Трампа и его команды, и новый подход Москве импонирует гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новая администрация, очевидно, имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация [Джо] Байдена, - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Такая тональность импонирует нам гораздо больше".
Песков напомнил, что новая администрация США говорит о мире, о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем.
"Для них, конечно, самое главное - это выгода Америки. И новая администрация говорит о сделках", - указал представитель Кремля.