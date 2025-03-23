В Кремле раскрыли одну деталь о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что 18 марта во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин был один в кабинете. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть детали переговоров сторон. В частности, они поинтересовались тем, был ли Путин один в кабинете во время беседы.

Песков раскрыл, были ли у Путина с Трампом тайные переговоры

«Да [президент был один]», — ответил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда появятся конкретные совместные наработки, а также договоренности.

Песков уточнил, что в понедельник, 24 марта, российская делегация отправится в Эр-Рияд с тем, чтобы «начать этот сложный процесс».