В Кремле раскрыли одну деталь о разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что 18 марта во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин был один в кабинете. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть детали переговоров сторон. В частности, они поинтересовались тем, был ли Путин один в кабинете во время беседы.
Песков раскрыл, были ли у Путина с Трампом тайные переговоры
«Да [президент был один]», — ответил Песков.
Пресс-секретарь заметил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда появятся конкретные совместные наработки, а также договоренности.
Песков уточнил, что в понедельник, 24 марта, российская делегация отправится в Эр-Рияд с тем, чтобы «начать этот сложный процесс».