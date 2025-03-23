Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на "звонок" Макрона

Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Прайм».

Ранее украинские СМИ сообщили, что во время брифинга Зеленскому якобы поступил звонок от Макрона. Политик ответил, что общается со СМИ и пообещал перезвонить французскому коллеге в течении 15-20 минут.

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Медведев пояснил, что эта история напоминает ему случай из 90-х годов, где гендиректор компании среднего уровня в ходе заседания правления инсценировал «звонок от премьер-министра РФ». Бизнесмены в дальнейшем так и не смогли выяснить, кто же позвонил руководителю фирмы.

«Публика из массмедиа — в экзальтации, ковёрный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как у нас в описанном случае», — пояснил Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что от французская сторона промолчала о переговорах. Он добавил, что именно такого эффекта предположительно и добивался Зеленский.