Посол Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

Российский посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

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«На следующей неделе посол направляется в Вашингтон», — сообщил источник.

Ранее Дарчиев был назначен на должность посла России в США. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Дарчиев, до последнего времени возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД, «в эти дни» планирует направиться в США.