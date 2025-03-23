Состоявшийся на этой неделе телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал одним из самых продолжительных. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Песков отметил, что обычно телефонные разговоры глав государств начинаются с технического соединения, тестирования звука, голоса переводчика («слова президентов переводятся в обе стороны»).

«И в целом, если взять время, включая перевод, это длилось около 2 часов. Действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длительных по времени разговоров двух глав государств», — сказал президентский пресс-секретарь.

По его словам, беседа прошла в «абсолютно доверительной откровенной конструктивной и рабочей атмосфере».

Отвечая на вопрос, сколько всего разговоров между президентами РФ и США состоялось в этом году (официально известно о двух, Трамп утверждает, что их было больше), Песков отметил, что «мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно».

«Но все остального мы не можем исключать», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Путин и Трамп будут более детально говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки между сторонами.