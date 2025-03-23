Трамп оценил общение с Путиным как рациональное

«Рациональные обсуждения» и хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным являются ключом к переговорам о прекращении украинского конфликта. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Клэю Трэвису, основателю спортивного сайта Outkick.

В интервью Клей спросил Трампа о его отношениях с Владимиром Путиным.

Американский президент ответил, что знает «очень хорошо» знает своего российского коллегу и напомнил об антироссийских фейках, распространяемых во время правления Джо Байдена. По его словам, в США было много мистификаций и отовсюду звучало: «Россия, Россия, Россия».

«Даже удивительно, что мы не ввязались в какие либо крупные стычки из-за этого», — отметил Трамп.

Трамп добавил, что усилия по прекращению дальнейшей эскалации украинского кризиса «в некоторой степени находятся под контролем».

«У нас было несколько очень рациональных обсуждений, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать», — сказал Трамп.

На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры.

Российский президент отдал приказ прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Киева на 30 дней.