Захарова: Украина демонстрирует недоговороспособность, атакуя энергообъекты в РФ

Газета.Ru

Украина продемонстрировала полную недоговороспособность, организовав новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в РФ. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

В МИД РФ отреагировали на удары Украины по энергетическим объектам
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Дипломат обратила внимание, что Киев поддержал американскую инициативу об отказе от ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Но, несмотря на это, украинские военнослужащие продолжили атаки на соответствующие сооружения.

В частности, 19 марта целью стала нефтебаза на территории Краснодарского края. Спустя два дня удару подверглась газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

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По словам Захаровой, своими действиями Украина показала, что не хочет договариваться с РФ о завершении конфликта и прекращении огня. Представитель министерства сравнила текущую ситуацию с событиями 2022 года, когда Киев устраивал провокации ради срыва переговорного процесса.

«Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — подчеркнула дипломат.

В ночь на 22 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о попытке украинских дронов атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Как отметили местные жители, в районе объекта произошли от трех до пяти взрывов.

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.

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