Путин рассказал, какой фильм определил его будущую профессию

Кинематограф сыграл определяющую роль в формировании жизненных устремлений Владимира Путина, оказав влияние на его дальнейший профессиональный путь. Как утверждает сам президент, интерес к работе в разведке зародился у него еще в юности, хотя поначалу он мечтал о карьере моряка или летчика.

Решающим моментом, изменившим его взгляды, стал просмотр киноленты «Щит и меч», представленной широкой публике в 1968 году. Путина глубоко впечатлила способность одного разведчика влиять на жизни огромного количества людей.

В числе фаворитов российского лидера особое место отведено советской киноклассике. Его излюбленным фильмом является культовый «Чапаев». Он также с большим уважением относится к творчеству Станислава Говорухина, выделяя многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», а также экранизацию романа «Война и мир» Сергея Бондарчука, считая ее подлинным шедевром кинематографического искусства. Любопытно, что Путин дал высокую оценку и британской интерпретации «Войны и мира», вышедшей на экраны в 2016 году, передает «ТАСС».

Президент проявляет неподдельный интерес к современной отечественной киноиндустрии, отмечая военно-патриотические картины, такие как «Батальонъ», «Брестская крепость», «Рубеж» и «Нюрнберг». По его словам, эти фильмы становятся «более глубокими, захватывающими» и играют важную роль в сохранении исторической памяти. Путин также с одобрением отзывается о масштабных проектах, таких как «Легенда № 17», «Движение вверх», «Легенда о Коловрате».

Ранее сообщалось, что советская документалка о Великой Отечественной войне получила премию «Оскар».