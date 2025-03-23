В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских пленных

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал депутатов Госдумы обратиться к парламентариям всех стран мира, а также к Организации объединенных наций (ООН) с призывом осудить преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении российских военнопленных. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

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«Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток военнопленных, а также их покровителей», — заявил Слуцкий.

Депутат напомнил, что пытки военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции.

Ранее МИД России опубликовало доклад, в котором сообщалось, что попавшие в плен ВСУ российские военные подвергаются пыткам, немедицинским ампутациям конечностей, угрозам сексуального насилия и имитации расстрелов в «секретных тюрьмах».