В Госдуме рассказали, какое оружие «расчехлила» Россия для удара по Украине

ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев провоцирует Москву ударами по энергетической инфраструктуре после договоренности США и РФ приостановить подобные действия ВСУ и ВС РФ.

Думаю, «Орешник» расчехлен, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить. Украинцы нарываются, провоцируют. Но можно так нарваться, что следующего раза уже не будет. Даже нашему железному терпению приходит конец. Как веревочке ни виться, конец будет, но для Украины она может свиться в петлю, — считает Колесник.

По его словам, на Украине еще остались газовые, угольные электростанции и электростанции на жидком топливе. Парламентарий напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.

На Украине еще остались газовые электростанции, угольные электростанции, электростанции на жидком топливе, много критических объектов. Но люди пострадают — будут сидеть без света, станции не только военные производства ВСУ. Россия не наносит ударов по гражданским объектам, — подытожил Колесник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия заявляет о возможности симметричного реагирования в ответ на продолжающиеся атаки Украины на энергетические объекты. Она указала на недоговороспособность украинских властей.

Путин раскрыл одну из характеристик «Орешника»

В свою очередь военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что мораторий на удары по объектам энергетики не изменит ход СВО. По его словам, это стало очевидно после атаки Киева на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, аэродром в Энгельсе и энергетические объекты в Краснодарском крае.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Россия официально уведомила США и Европу об атаке ВСУ на ГИС «Суджа». По его словам, это нарушение условий 30-дневного отказа от атак на объекты энергетики уже вызвало реакцию Госдепартамента США.