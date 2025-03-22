Визит посла Канады на Пискаревское кладбище вызвал гнев Марии Захаровой

Посол Канады в России Сара Тейлор оставила кощунственный комментарий в соцсетях после посещения Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова написала в Telegram-канале, что Тейлор возложила цветы на Пискарёвском кладбище, но сделала это не для того, чтобы почтить память жертв блокадного Ленинграда, а чтобы разместить в соцсетях комментарий, извращающий правду о войне.

Представитель МИД РФ процитировала комментарий канадского посла, в котором Тейлор призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа" и Ялты — чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды».

«В трёх строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом ещё и обвинить нас в искажении исторической правды. Но вершина цинизма в комментариях Трейси – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», — заявила Захарова.

По ее словам, Тейлор надо знать, что «отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор». В нем участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада.

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Захарова также напомнила, что Тейлор представляет страну, «в которой убежище нашли тысячи недобитков из УПА*», и в парламенте которой «рукоплещут нацистским преступникам».

*признана экстремистской и запрещена в РФ