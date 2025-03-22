В СВР прокомментировали смерть перебежчика Гордиевского

Бывший сотрудник советской внешней разведки, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, отметили в Службе внешней разведки РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СВР.

Накануне западные СМИ сообщили, что ранее работавший на британскую разведку экс-агент КГБ Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет.

«Это был предатель и преступник», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным агентства, Гордиевский был завербован британской разведкой в 1974 году. Он выдал большое количество российских разведчиков, раскрыл детали секретных операций КГБ, включая планы по противодействию НАТО, и выдал информацию о внутренней структуре разведки.

Умер один из самых известных шпионов XX века

В 1985 году бежал в Великобританию, где выпускал книги, снимался в фильмах, давал интервью и «экспертные заключения». Британское правительство наградило его орденом Святого Майкла и Святого Георга «за служение безопасности Соединенного Королевства».