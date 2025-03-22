Названа дата переговоров Путина и Вучича в Москве

Президент России Владимир Путин намерен провести переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в рамках ожидаемого визита сербского лидера в Москву 9 мая, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин 22 марта 2025 года прибыл в Сербию с визитом. Он возложил венки к мемориалу Освободителям Белграда вместе с министром без портфеля в сербском правительстве, отвечающим за международное экономическое сотрудничество, Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Также в Сербии состоялись переговоры двух делегаций.