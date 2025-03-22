В России придумали план по возобновлению отношений с США

Если отношения между Россией и США улучшатся, это создаст спокойствие в мире.

Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что восстановление должно происходить без уступок со стороны Москвы.

«Было бы здорово, если бы наши отношения стали налаживаться. Но я уверен, что это не будет за счет каких-то уступок со стороны России», — передает слова Джабарова «Лента.ру».

Сенатор также выразил уверенность в том, что нынешние проблемы, связанные с Европой и ее подготовкой к конфликтам с Россией, в конечном итоге разрешатся.

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Джабаров добавил, что если у президента США Дональда Трампа есть желание наладить связи с Москвой, Россия будет этому способствовать. Ранее специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил о переданном сигнале о восстановлении отношений между странами президенту РФ Владимиру Путину.