МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания. Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

Как сообщает Telegram-канал МИД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам. Захарова отметила, что, несмотря на договоренность, инициированную США, о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские атаки продолжаются.

По данным МИД, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи атак украинских дронов на жилые дома и социальные учреждения.

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что если киевский режим не прекратит деструктивную линию, Россия оставляет за собой право на ответные действия, включая симметричные удары.

Зеленский поддержал прекращение ударов по энергетике

Как писала газета ВЗГЛЯД, взорвать газоизмерительную станцию «Суджа» могли неподконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому неонацисты. Удар по станции доказал недоговороспособность Зеленского. Министерство обороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Дональда Трампа.