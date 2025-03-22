В Госдуме предупредили Зеленского о четырех конкурентах

У украинского лидера Владимира Зеленского на выборах будет четыре основных конкурента.

По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, ими станут экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

«Выборы состоятся, но непонятно, когда. Это главный вопрос. Кандидатов довольно много. Это и Порошенко, и Тимошенко, и Залужный, и Арахамия», — передает слова Чепы NEWS.ru. Он добавил, что главное сейчас — не вопрос о проведении выборов, а их сроки.

Зеленский заявил, что выборы на Украине будут после отмены военного положения

Депутат отметил, что позиция Зеленского ослабляется с каждым днем переговорного процесса. Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов и что украинский лидер, вероятно, уже признал невозможность вступления страны в НАТО. Уиткофф предсказал скорое завершение боевых действий на Черном море, однако отметил сложность процесса урегулирования конфликта.