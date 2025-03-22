Американскому президенту Дональду Трампу после его слов о Крыме как международном курорте следует шире взглянуть на Россию.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум», — подчеркнул он.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта.

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В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.