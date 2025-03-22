МИД РФ: Москва обеспокоена ростом числа участников маневров НАТО в АТР

Илья Родин

Москва выражает обеспокоенность наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказала директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. Об этом пишет РИА Новости.

МИД РФ: Москва обеспокоена ростом числа участников маневров НАТО в АТР
© РИА Новости

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Североатлантический альянс под лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» начал «натофикацию» АТР.

«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии», — отметила Воробьева.

Дипломат уточнила, что постоянно наращивается спектр и состав участников маневров организации в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии — вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения «тотальной войны».

По ее данным, страны альянса прорабатывают логистику, стремятся через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие в макрорегионе ударных ВВС евроатлантических государств.

На фоне этого, Москва «в целях укрепления мира и стабильности» в АТР наращивает кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Пекином, констатировала Воробьева.