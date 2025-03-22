МИД РФ: Москва обеспокоена ростом числа участников маневров НАТО в АТР

Москва выражает обеспокоенность наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказала директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Североатлантический альянс под лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» начал «натофикацию» АТР.

«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии», — отметила Воробьева.

Дипломат уточнила, что постоянно наращивается спектр и состав участников маневров организации в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии — вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения «тотальной войны».

По ее данным, страны альянса прорабатывают логистику, стремятся через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие в макрорегионе ударных ВВС евроатлантических государств.

На фоне этого, Москва «в целях укрепления мира и стабильности» в АТР наращивает кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Пекином, констатировала Воробьева.