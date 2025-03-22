В МИД России рассказали, кого ждут на 80-летие Победы в ВОВ

Россия ожидает визита лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом РИА Новости заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

По словам дипломата, в настоящее время диалог со странами АТР интенсивно развивается. Воробьева отметила, что 2025 год может оказаться насыщенным.

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Директор департамента добавила, что Россия и страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в развитии взаимодействия по ряду направлений. В частности, речь идет о торгово-экономической кооперации, взаимодействии в области обороны и безопасности, гуманитарных обменах и других сферах, пояснила Воробьева.

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян заявил, что Россия ожидает визита всех лидеров государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад Победы 9 мая в Москве. Он отметил, что это событие объединяет все страны.

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