Пушков: Западная Европа стремится сделать США международным изгоем из-за Трампа

Западная Европа хочет превратить США в международного изгоя на фоне возвращения Дональда Трампа к власти. Об этом высказался глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Политик прокомментировал предупреждения британских и немецких властей о потенциальных опасностях поездок в США для своих граждан, задав вопрос о том, как Трамп ответит на проявление такой враждебности со стороны Европы.

— Невиданное, невообразимое...Встает вопрос, чем ответит Трамп на такое проявление небывалой европейской враждебности к США, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с РФ по Украине

Ранее Франция предложила Европейскому союзу рассмотреть применение своего «самого мощного» торгового инструмента в ответ на возможное введение США пошлин, направленных на оказание давления на Брюссель.

26 февраля президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет таможенные пошлины в размере 25 процентов в отношении Евросоюза, причем не только на автомобили, но и на «все остальное».

26 января Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин и санкций в отношении Колумбии в ответ на отказ принять депортированных мигрантов. По словам Трампа, подобная политика Вашингтона в отношении Боготы — «лишь начало», поскольку Штаты не позволят Колумбии нарушать обязательства по приему депортированных граждан своей страны.