В Крыму оценили слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове

Депутат крымского парламента и член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал «полной ерундой» слова Владимира Зеленского об отсутствии на полуострове туризма. Его комментарий приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере, заявил, что без украинцев «Крым умирает», поскольку вся его логистика связана с Украиной. По его словам, на полуострове уже 11 лет нет туризма.

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках», — прокомментировал это Жиленко.

Он добавил, что за последние 11 лет туристическая инфраструктура Крыма кардинально преобразилась, полуостров «превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы».