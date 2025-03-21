Медведев: Лавров не опускается до ненужных разборок, олицетворяя внешнюю политику РФ

Глава МИД России Сергей Ларов никогда не опускается до ненужных разборок, понимая, что олицетворяет всю внешнюю политику РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он указал, что Лаврову приходится вести очень разные и очень сложные переговоры, но он всегда подготовлен к ним и досконально знает историю вопроса.

«Он никогда не опускается до каких-то совершенно ненужных разборок, понимая, что он олицетворяет внешнюю политику Российской Федерации», — сказал Медведев.

При этом, по его словам, Лавров может «двумя-тремя штрихами "вернуть в сознание" тех, кто находился "в отключке" во время беседы и нес какую-нибудь околесицу».

Также Медведев рассказал, что при первой встрече в 2000 году с тогда еще постоянным представителем России в ООН он произвел на него «импозантное впечатление», поскольку был «серьезным до суровости и постоянно держал в руках сигарету».

«И в таком виде ходил по штаб-квартире ООН, несмотря на всяческие запреты курения, которые, как я понимаю, уже тогда там существовали», — вспомнил зампред Совбеза.

По мнению Медведева, Лаврова отличают все те качества, которые необходимы дипломату, в том числе аналитический ум, способность быстро анализировать ситуацию и юмор.