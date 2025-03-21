Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США

Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по инициативе американского главы.

«Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а бывший президент США Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. Перед этим буквально накануне направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора», — сказал Лавров.

По его словам, предложение о встрече в Эр-Рияде было озвучено Трампом именно во время телефонного разговора. Путин его принял и через три дня российская делегация отправилась туда.

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«Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней», — добавил глава МИД, подчеркнув, что каждая из команд готовилась отдельно друг от друга.

Напомним, что переговоры делегаций РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Со стороны России в них участвовали Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.