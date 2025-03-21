В Госдуме назвали новую столицу Украины после раздела

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил на вопрос о том, какой город мог бы стать новой столицей Украины, в случае раздела по Днепру по сценарию послевоенной Германии.

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По словам парламентария, он хотел бы видеть свою родную Одессу "столицей восточной части Украины", если допустить, что Украина будет поделена по Днепру.

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При этом он отметил в интервью порталу News.ru, что ФРГ и ГДР в разных формах постянно между собою конфликтовали, что причиняло неприятности простым гражданам по обе стороны границы. Вассерман подчеркнул, что лучше было бы не создавать условий для таких конфликтов.

По словам депутата, такого государства как Украина в будущем не должно существовать, потому что это создает повод для конфликта.