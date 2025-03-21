В России призвали принца Уильяма не бряцать оружием около границы страны

Принцу Великобритании Уильяму не стоит бряцать оружием около российских границ, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

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Так он отреагировал на появление британского наследника на танке в Эстонии.

«Принцу, который живет за счет налогоплательщиков своей страны, лучше бы позаботиться об имидже государства, который заметно испорчен в силу колониальной политики, проводившейся многие годы, — призвал депутат. — До сих пор, когда мы проводим форумы со странами Азии, Латинской Америки, Африки, звучит немало обвинений в адрес этих господ».

По мнению Новикова, демонстрация агрессивных намерений в адрес России не в интересах британской короны, которой следовало бы заняться решением других, более актуальных задач.

«Так что бряцать оружием у границ России, пытаясь продемонстрировать свои агрессивные намерения, — последнее, что им нужно делать. Лучше пусть займутся своим имиджем», — заключил политик.

Ранее принца Уильяма заметили на базе НАТО в Эстонии возле российской границы, где он прокатился на танке. Наследник престола объяснил, что цель его визита заключалась в том, чтобы «продемонстрировать поддержку Эстонии в то время, как она, находясь в опасной близости от России, размещает у себя войска НАТО и принимает украинских беженцев».