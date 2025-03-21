Песков ответил на слова Киева по атаке на ГИС «Суджа»

Слова Киева о якобы обстреле ВС России ГИС «Суджа» в Курской области абсурдны, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подобные заявления лишний раз показывают, насколько невозможно доверять украинским властям.

Мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в трубопроводе на газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области загорелся остаточный газ. В экстренных службах отметили, что на данный момент возгорание уже прекратилось.

В Кремле высказались о ядерной программе Ирана

До этого Минобороны России сообщило, что в ночь на 21 марта ВСУ преднамеренно совершили подрыв газоизмерительной станции «Суджа». В ведомстве отметили, что это провокация Киева, которая направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.