В Госдуме предложили упростить получение пособий многодетным семьям

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Борис Чернышов обратился к заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой с инициативой упразднить на общероссийском уровне требования к нуждаемости при назначении выплат многодетным семьям.

В направленном на имя Голиковой письме подчеркивается, что подобный шаг станет значимым вкладом в расширение социальной поддержки и укрепление семейных ценностей в Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Как отмечает Чернышов, действующая система оценки нуждаемости приводит к тому, что значительное число многодетных семей лишается возможности получить помощь из-за формальных обстоятельств.

Ранее заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова заявила о планах по возведению в России городов, адаптированных к потребностям семей, в частности, многодетных.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают списывать ипотеку за рождение детей.