Путин провел разговор с эмиром Катара

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии.
Было отмечено, что Россия и Катар будут взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии. Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.
Также Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан.
Эмир Катара ранее заявлял, что Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. До этого сообщалось, что представители стран в ходе переговоров обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.