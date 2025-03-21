Путин провел разговор с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Было отмечено, что Россия и Катар будут взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии. Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

Также Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан.

Эмир Катара ранее заявлял, что Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. До этого сообщалось, что представители стран в ходе переговоров обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.