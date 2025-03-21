Названа причина интереса Трампа к энергообъектам Украины

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что если реализуются сделки, о которых говорит американский президент Дональд Трамп, Россия и США смогут диктовать цены на газ в Европе. Об этом эксперт рассказал «Московскому комсомольцу».

По мнению Баширова, Трамп хочет зарабатывать на энергетическом рынке Европы и это вынуждает его искать альянсы. В первую очередь президент США заинтересован в альянсах между теми, кто добывает газ, и теми, кто его транспортирует.

Баширов считает, что для достижения целей Трампу будет достаточно договориться о транспортных коридорах с Россией. Эксперт отметил, что здесь можно будет задействовать «Северные потоки», на восстановление которых уйдет около года.

Также политолог упомянул «Турецкий поток». Баширов назвал неслучайными события вокруг задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается одним из основных соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана на будущих выборах.

Баширов предположил, что Трамп начнет работать против Эрдогана и это связано в том числе с энергорынком. Также эксперт напомнил, что Трамп предлагает восстановление газотранспортной системы Украины.

«Вот эти три направления - северное, срединно-украинское и южно-турецкое, по моей оценке, дают примерно 70 процентов объема трубопроводного газа, который Европа может потреблять», - подчеркнул Баширов.

По его мнению, оставшиеся 30 процентов Трамп мог бы компенсировать за счет поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Политолог допустил, что Трамп может предложить России «что-то в части контроля этого газового рынка».

«Это будет фактически картель, которая будет диктовать цену», - подчеркнул Баширов.

Он добавил, что Россия в результате может восстановить объемы поставок, а цены на газ при этом точно станут выше. Также эксперт назвал подобные сделки «гарантией мира».

Немецкие СМИ ранее сообщили, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Утверждалось, что в рамках этих сделок после завершения украинского кризиса могут возобновиться поставки российских ресурсов в Европу.

Источники СМИ заявили, что переговоры между представителями США и России ведутся в тайне, и в них также участвуют Федеральная канцелярия и Федеральное министерство экономики Германии. По словам источника из переговорного круга, в рамках сделки предполагается, что Россия будет продавать сырье, США - доставлять его, и в результате обе страны будут получать деньги от европейцев. Собеседники немецких журналистов утверждали, что решение может быть принято в течение нескольких недель.