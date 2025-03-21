Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников

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Президент России Владимир Путин поручил создать в РФ единую систему идентификации беспилотников.

Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников
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Отмечено, что эта система должна работать в реальном времени и идентифицировать беспилотные воздушные суда, используемые в интересах российской экономики.

Включением планов по созданию этой системы в список национальных проектов должно заняться Правительство России. Ответственные - председатель кабмина Михаил Мишустин, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития.

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