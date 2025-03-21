Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с РФ по украинскому вопросу

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу.

"Хотел бы выразить признательность корейским друзьям за солидарность с позицией России по всем острым проблемам мировой политики и особенно - по украинскому вопросу", - обратился Шойгу к председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну на переговорах.

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что "Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление".