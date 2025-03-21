Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и лично передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», - заявил Шойгу в ходе встречи.

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона «подтверждает безусловную готовность следовать положениям договора», заключенного в Пхеньяне 19 июня 2024 года.

Напомним, что Владимир Путин посетил Пхеньян с официальным визитом летом 2024 года и подписал в ходе него Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников. После подписания договора глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что тот носит «миролюбивый и оборонительный характер».