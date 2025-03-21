Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

Ранее секретарь Совета безопасности прибыл с визитом в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договорённостей», — обратился Шойгу к Ким Чен Ыну.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что Москва будет безусловно следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей.