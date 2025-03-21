Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

Сергей Шойгу передал послание от Путина Ким Чен Ыну
Ранее секретарь Совета безопасности прибыл с визитом в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР.
«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договорённостей», — обратился Шойгу к Ким Чен Ыну.
Секретарь Совбеза также подчеркнул, что Москва будет безусловно следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей.
«Убеждены, что заключение этого нового основополагающего документа полностью отвечает интересам двух стран», — добавил Шойгу.