Сергей Шойгу передал послание от Путина Ким Чен Ыну

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Ранее секретарь Совета безопасности прибыл с визитом в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР.

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина
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«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договорённостей», — обратился Шойгу к Ким Чен Ыну.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что Москва будет безусловно следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей.

«Убеждены, что заключение этого нового основополагающего документа полностью отвечает интересам двух стран», — добавил Шойгу.
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