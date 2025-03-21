Песков не располагает информацией о конфискованном Германией танкере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о перевозившем нефть и шедший под флагом Панамы танкере Eventin, который конфисковала Германия.

«Я не располагаю информацией об этом танкере. У меня нет данных на этот счет», — ответил Песков журналистам.

Таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала танкер, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января, сообщало издание Spiegel со ссылкой на источники.

Издание отметило, что ранее между различными министерствами проходили интенсивные переговоры о том, как поступить с танкером, направлявшимся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В данный момент немецкие власти думают, как и где безопасно откачать нефть из танкера и что дальше делать с судном, добавило издание.

В конце января Европейский союз внес судно в список так называемого «теневого флота» РФ. После внесения Eventin в список правительство Германии решило конфисковать судно. По данным Spiegel, так в ведомстве канцлера и МИД надеются «показать России, что ФРГ не останется безучастной к транзиту нефти из России через Балтийское море».